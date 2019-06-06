Капелани - теж солдати на передовій: співавтор закону Павло Унгурян



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В Україні протягом 27 років військове капеланство поступово розвивалося та зайняло важливе місце у роботі військових підрозділів країни

Верховна Рада України 6 червня 227 голосами прийняла за основу проєкт закону «Про військове капеланство» №10244-1. Співавторами даного законопроєкту є Павло Унгурян, Оксана Білозір та інші народні депутати.

«Служба військових капеланів у збройних силах різних держав світу має тривалу історію. В Україні протягом 27 років військове капеланство поступово розвивалося та зайняло важливе місце у роботі військових підрозділів країни, однак донині воно не було законодавчо врегульоване, лише на рівні розпоряджень відповідних органів влади», - заявив співавтор законопроекту Павло Унгурян, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України».

Разом з тим, за словами Унгуряна, у 2014 році вперше священнослужителі опинилися поруч із військовими в районах реальних бойових дій та під час виконання ними бойових завдань, а відтак вони піддають небезпеці життя, та можуть бути поранені або ж отримати інвалідність. «Саме тому ми разом з капеланами різних конфесій та нашими колегами-депутатами розробили проект закону, який би законодавчо врегулював капеланську діяльність та забезпечив соціальний захист капеланів», - зазначив він.

Ще від початку агресії Російської Федерації, священнослужителі підтримують офіцерів та бійців безпосередньо у зоні бойових дій на території Донецької та Луганської областей: задовольняють їх релігійні потреби щодо участі у церковних таїнствах та здійсненні релігійних обрядах, що є конституційним правом кожного громадянина на свободу віросповідання.

Даний закон розроблено з метою сприяння забезпеченню конституційних прав військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на свободу світогляду і віросповідання.

Проєктом закону України пропонується закласти правове підґрунтя для створення військового капеланства (служби військового духовенства, капеланської служби), при якому посади військових капеланів не будуть входити до штатів військових частин (органів, підрозділів). Це сприятиме забезпеченню конституційних прав особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення на свободу світогляду і віросповідання та відповідатиме положенням Конституції України і законів України щодо відокремлення в Україні церкви та релігійних організацій від держави.

Як повідомлялось, Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала за основу законопроект №10244−1, котрий врегульовує взаємодію держави та релігійних організацій у питанні військового капеланства.