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    Події в Україні

    Війна на Донбасі забрала життя українського захисника зі Львівщини

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    Війна на Донбасі забрала життя українського захисника зі Львівщини

    Едуард Лазерєв 1970 р.н. загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучення протитанкової ракети в автомобіль

    На Донбасі у районі проведення Операції об’єднаних сил  загинув військовослужбовець Едуард Лазерєв з Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

    У прес-службі повідомили, що 4 червня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовий-контрактник, молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї механізованого батальйону Едуард Лазерєв.

    «Едуард Лазерєв 1970 р.н. Призваний Бродівським РВК 29.09.2015 року. Загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучення протитанкової ракети в автомобіль», - зазначили в ОДА.

    Як повідомлялося, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений.

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