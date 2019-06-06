Війна на Донбасі забрала життя українського захисника зі Львівщини



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Едуард Лазерєв 1970 р.н. загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучення протитанкової ракети в автомобіль

На Донбасі у районі проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець Едуард Лазерєв з Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

У прес-службі повідомили, що 4 червня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовий-контрактник, молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї механізованого батальйону Едуард Лазерєв.

«Едуард Лазерєв 1970 р.н. Призваний Бродівським РВК 29.09.2015 року. Загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучення протитанкової ракети в автомобіль», - зазначили в ОДА.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений.