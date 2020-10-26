Майже 600 капеланів Помісної церкви опікуються українськими бійцями



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Капелани Української православної церкви постійно відвідують бійців у зоні ООС

Вчора церква відзначала День капелана

Близько 600 військових капеланів Української православної церкви пройшли Антитерористичну операцію та Операцію Об’єднаних сил, і цієї миті займаються душпастирською діяльністю серед військових по всій території України, зокрема й там, де особливо потрібна допомога – на фронті. Про це повідомляє пресслужба Помісної церкви України.

«Вчора ми по-особливому за них молилися, адже в день пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, відзначаємо День капелана. Власне, саме слово «капелан» походить з історії саме цього святого.

Він жив у 4 столітті і був вправним військовим офіцером. Одного разу взимку він зустрів жебрака і, щоб зігріти його, віддав йому половину свого плаща, який називали «капа» (лат. cappa). Вночі уві сні йому явився Господь Ісус Христос, одягнений в його плащ, і подякував йому за милість і доброту. Через деякий час Мартин звільнився з військової служби і, отримавши єпископське благословення, з кількома колишніми військовими товаришами заклав перший пустинножитний монастир у Галлії (360 р), а згодом був обраний єпископом міста Тур. Та половина плаща-капа стала предметом вшанування у французькій армії. Для неї був створений похідний храм-шатро, який назвали «капелою» (лат. сapella), а відповідальність за неї ніс священник, якого називали «cappellanus», капеланом», - розповіли у церкві.

Отже. з того часу минуло багато століть, але й нині наші капелани несуть із собою доброту, допомогу і захист для українських військових.

«Вони – особливі служителі, бо мають на війні під час обстрілів, кровопролиття, страху, зневіри бути поруч із тими, хто боронить наші життя, підтримувати їхній дух, захищати під час страхіть війни людські чесноти, - йдеться в повідомленні. - Велика вам подяка за це! Ми пишаємося вами і завжди молимося за вас – духовних воїнів, які в умовах війни несуть своє служіння, озброєні непохитною вірою в Господа, любов’ю, а також прагненням допомогти й полегшити життя іншим. Ще раз зі святом вас, дорогі капелани! Нехай на вашому духовному фронті завжди будуть рух вперед і перемоги!».