Карантин можуть подовжити після 30 червня: від чого це залежить

Наразі обмеження встановлені до кінця червня

Адаптивний карантин в Україні можуть бути продовжений і після 30 червня - дати, до якої він діє в даний час. Все буде залежати від ситуації з коронавірусом. Про це заявив в ефірі «Україна 24» міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За його словами, все залежить від самих українців. Немчінов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

«Я не думаю, що це (карантин, – ред.) тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження», – сказав міністр.

Як відомо, карантин в Україні продовжили до 30 червня. В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, що мав тривати до 30 квітня. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

За минулу добу, 22 квітня, у країні виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали.

Додамо, що в Україні вчора 16169 людей було щеплено проти Covid-19. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.



