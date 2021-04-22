У «Слузі народу» придумали покарання Тищенку за вечірку в локдаун

Арахамія озвучив, як Тищенко може спокутувати провину за вечірку в локдаун

Арахамія зазначив, що нардеп Тищенко має прийняти максимальне покарання

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що нардеп Микола Тищенко може спокутувати свою провину за веречінку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України. Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Арахамія зазначив, що нардеп має прийняти максимальне покарання.Таким покаранням може бути штраф до бюджету.

«Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, і заплатив у бюджет. Далі – щоб він пішов і на таку саму суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує», – сказав Арахамія, уточнивши, що Тищенко може купити військовим безпілотні літальні апарати.

Також главу фракції обурила реакція нардепа на скандал навколо дня народження його дружини: «Якісь ще відмазки пише».

Арахамія додав, що питання щодо Тищенка має вирішитися на засіданні фракції 22 квітня.

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.