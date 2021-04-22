Це шокує. Експерти порівняли темпи вакцинації від Covid-19 в Україні та Європі

Лідер за кількістю вакцинованих громадян – Ізраїль, також збільшується кількість щеплених у Великій Британії та ОАЕ

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення Covid-19.

За його словами, у світі продовжується збільшуватись кількість вакцинованих від Covid-19 осіб, принаймні однією дозою. В середньому за тиждень додається близько 50-60 млн щеплених осіб – це трохи менш як 1% всього населення у світі.

Лідер за кількістю вакцинованих громадян – Ізраїль, також збільшується кількість щеплених у Великій Британії та ОАЕ.

«У Європі Велика Британія є лідером за кількістю введених доз на 100 людей, за відсотком провакцинованих однією дозою. Відсоток вакцинованих повністю з кожним тижнем збільшується», – додав Ганиченко.

За його словами, в Україні вакциновано 1,3% населення, минулого тижня цей показник становив 1,1%. «В Україні додається відсоток вакцинованого населення відносно повільно. Якщо ми говоримо про Європу – то це в середньому приріст на 2% за тиждень (близько 15 млн осіб), в Україні – це в десять разів менше – 0,2% за тиждень», – зауважив аналітик.

Ганиченко зазначив, що в Європі швидкість вакцинації є стабільно високою. Наразі у європейських країнах 135 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

«Україна продовжує йти відносно сталими темпами, вони трохи впали… Україна відстає у 23 рази від Великої Британії», – додав він.

Станом на ранок 22 квітня ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.