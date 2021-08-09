Глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні

Віктор Ляшко: МОЗ пропонуватиме уряду продовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці

Адаптивний карантин в Україні діє до кінця літа

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці. Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

«Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з Міносвіти, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів», – сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

За словами Ляшка, лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%. Натомість експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.