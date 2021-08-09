Головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун

Уряд не планує вводити локдаун на початку вересня, запевняє Кузін

Ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується в окремих регіонах, але загалом немає причин говорити про погіршення ситуації. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Зі слів чиновника, уряд хоче максимально відтягнути можливе введення локдауну через епідемію коронавірусу і продовжить використовувати адаптивний карантин.

«При адаптивному карантині на рівні областей відслідковуються чутливі показники, відповідно до них вводяться протиепідемічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», – пояснив Кузін.

Головний санлікар зазначив, що, всупереч повідомленням деяких ЗМІ, введення на початку вересня локдауну не планується.

«Ситуація погіршується в окремих регіонах, але загалом причин говорити про погіршення ситуації немає», – наголосив Кузін.

Нагадаємо, з Києві з 2 по 8 серпня, зареєстровано 5015 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 77,4%.

Натомість експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.