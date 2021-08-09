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    Головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун

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    Уряд хоче максимально відтягнути можливе введення локдауну через епідемію коронавірус - Головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун
    Уряд хоче максимально відтягнути можливе введення локдауну через епідемію коронавірус
    Фото: parlament.ua

    Уряд не планує вводити локдаун на початку вересня, запевняє Кузін

    Ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується в окремих регіонах, але загалом немає причин говорити про погіршення ситуації. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

    Зі слів чиновника, уряд хоче максимально відтягнути можливе введення локдауну через епідемію коронавірусу і продовжить використовувати адаптивний карантин.

    «При адаптивному карантині на рівні областей відслідковуються чутливі показники, відповідно до них вводяться протиепідемічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», – пояснив Кузін.

    Головний санлікар зазначив, що, всупереч повідомленням деяких ЗМІ, введення на початку вересня локдауну не планується.

    «Ситуація погіршується в окремих регіонах, але загалом причин говорити про погіршення ситуації немає», – наголосив Кузін.

    Нагадаємо, з Києві з 2 по 8 серпня, зареєстровано 5015 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 77,4%.

    Натомість експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин уряд коронавірус
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    Головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун