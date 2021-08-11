  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ обіцяє щепленим українцям насичене життя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинованим громадянам можуть дозволити відвідувати масові заходи навіть під час жорсткого карантину&nbsp; - Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ обіцяє щепленим українцям насичене життя
    Вакцинованим громадянам можуть дозволити відвідувати масові заходи навіть під час жорсткого карантину 
    Фото: AFP

    У разі нового локдауну вакциновані українці зможуть тішити себе кінотеатрами та музеями

    Можливими привілеями для щеплених від коронавірусу стане можливість відвідувати школи, кінотеатри, музеї та інші масові заходи навіть у разі введення локдауну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українському радіо».

    Він нагадав, що школи будуть працювати за будь-якої епідситуації за умови вакцинації щонайменше 80% співробітників навчального закладу.

    «Також, можливо, в школи додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів», – зазначив Ляшко.

    До слова, МОЗ дозволив вакцинувати членів родини одночасно з колективом. У разі введення жорстких карантинних обмежень вакцинація трудових колективів дозволить їм продовжувати працювати.

    За останні три місяці лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

    Разом з тим, освітній омбудсмен назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Напередодні міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

    Разом з тим українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

    Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

    Читайте також: Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення

    Теги: Міністерство охорони здоров'я кіно музеї українці карантин щеплення вакцинація концерт коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ обіцяє щепленим українцям насичене життя