Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ обіцяє щепленим українцям насичене життя

Вакцинованим громадянам можуть дозволити відвідувати масові заходи навіть під час жорсткого карантину

У разі нового локдауну вакциновані українці зможуть тішити себе кінотеатрами та музеями

Можливими привілеями для щеплених від коронавірусу стане можливість відвідувати школи, кінотеатри, музеї та інші масові заходи навіть у разі введення локдауну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українському радіо».

Він нагадав, що школи будуть працювати за будь-якої епідситуації за умови вакцинації щонайменше 80% співробітників навчального закладу.

«Також, можливо, в школи додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів», – зазначив Ляшко.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати членів родини одночасно з колективом. У разі введення жорстких карантинних обмежень вакцинація трудових колективів дозволить їм продовжувати працювати.

За останні три місяці лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Разом з тим, освітній омбудсмен назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Напередодні міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

Разом з тим українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.