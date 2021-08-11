В яких областях найбільше госпіталізацій із Covid-19? Оприлюднено невтішні дані

Лише у чотирьох регіонах спостерігається зниження кількості інфікованих

Невтішна статистика від аналітика Євгена Істребіна була оприлюднена на його сторінці у соцмережі. Згідно з наведеними даними, кількість інфікованих коронавірусом повільно, але впевнено зростає.

«До ряду областей, які давно лідирують за кількістю хворих на Covid-19, додалося ще дві, де за останній тиждень спостерігається значне збільшення (кількості госпіталізацій – авт.)», – пише автор публікації. Це Запорізький та Херсонський регіони, де саме пік туристичного сезону.

Така динаміка спостерігається у більшості областей. Лише у чотирьох регіонах спостерігається зниження кількості інфікованих.

Насправді, таке активне поширення вірусу погане й тим, що важко прослідкувати його локальність. Коронавірус повільно, але впевнено шириться країною, та вже через тиждень-два ми побачимо збільшення кількості госпіталізацій через міграцію подорожуючих.

«Закінчуватиметься період відпусток у більшості громадян. Почнуть повертатися в міста, буде й багато тих, хто відпочивав закордоном. Тоді й почнеться прискорення», – запевнив активіст.

Зазначимо, Національна академія наук України повідомляє, що середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть фіксувати майже по 1300 випадків за добу.

До слова, попри карантин в Умані готуються до приїзду хасидів на святкування єврейського нового року.

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