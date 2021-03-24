Карпати знову замело снігом та вдарив мороз

Температура повітря в горах знизилася до -17°

В Українських Карпатах у середу, 24 березня, знову зафіксована зимова погода зі снігом та сильним морозом.

Пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій попередив, що на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та в середногiр’ї Львівської області збережеться помірна сніголавинна небезпека. Їй присвоєно другий рівень.

Про погіршення погодних умов попередили й на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook. Його співробітники зазначили, що станом на ранок 24 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежувалася 30 метрами.

Вітер мав північно-східний напрямок, а його швидкість досягла 11-12 м/с. Температура повітря знизилася до -17°С.

Нагадаємо, 22 березня найбільша небезпека сходження лавин була на Прикарпатті. Так, на горі Піп Іван сильний вітер сформував величезні снігові перемети, схожі на бархани.

Крім того, висота снігового покриву в деяких гірських районах досягала 165 см. Такий показник було зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат.

У середу, 24 березня, в Україні буде холодно, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

їУ Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -3 градуси, вдень +4 ... +6 градусів.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.