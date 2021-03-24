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    Снігом припорошило 11 областей. Укравтодор розповів про ситуацію на дорогах

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    Укравтодор стверджує, що проблем на дорогах немає&nbsp; - Снігом припорошило 11 областей. Укравтодор розповів про ситуацію на дорогах
    Укравтодор стверджує, що проблем на дорогах немає 
    Фото: kordon.in.ua

    Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах: асфальт мокрий та подекуди слизький

    Сьогодні зранку невеликий сніг йшов у 11 областях України, місцями випало до 7 сантиметрів снігу, ще в одній області - дощило. Опади протягом доби продовжаться. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це повідомляють сьогодні зранку Укргідрометцентр та Укравтодор.

    Отже, за повідомленням Укргідрометцентру, 24 березня хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі -1...-6°С морозу, вдень 0...+6°С.

    Щодо ситуації на дорогах, то на ранок 24 березня невеликий сніг (1-7 см на ґрунті) спостерігався у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. У Донецькій області дощ, а на решті території країни без опадів.

    «Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей мокре, у Кіровоградській, Миколаївській областях засніжене», - вказали дорожники.

    На перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг. Стан покриття доріг мокрий.

    На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.

    «Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено», – запевнили в Укравтодорі.

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 626 одиниці техніки та 799 робітників.

    Теги: дороги Укргідрометцентр Укравтодор снігопад вітер дощ
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