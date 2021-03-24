Дощ, сніг і сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 24 березня

В Україні 10 грудня очікується штормовий вітер, місцями дощі та мокрий сніг

У центральних та східних областях буде вітряно - пориви до 15-20 м/с

У середу, 24 березня, в Україні буде холодно, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4 ... -10 градусів, на Закарпатті -1 ... -6 градусів; вдень +1 ... +7 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -6 градусів, удень +1 ... +6 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -6 градусів, вдень 0 ... +5 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг з дощем, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3 ... +2 градуси, вдень 0 ... +6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 березня

На півдні України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий, в Запорізькій області помірний сніг з дощем, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +1 ... -6 градусів, удень +1 ... +7 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... -4 градуси, удень +2 ... +7 градусів.

У середу, 24 березня, у Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -3 градуси, вдень +4 ... +6 градусів