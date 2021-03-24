  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники відкачували воду за допомогою спецтехніки - На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    Рятувальники відкачували воду за допомогою спецтехніки
    Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

    Приватні домогосподарства розташовані в низовині поблизу річки Іква

    На Рівненщині на території Млинівської селищної ради грунтові та талі води підтопили 32 домогосподарства. Про це повідомила Млинівська селищна рада.

    Приватні домогосподарства розташовані в низовині поблизу річки Іква. Через сильне танення снігу вулиці почало підтоплювати, а вода підступати до приватних домоволодінь.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    На Рівненщині тала вода затопила село (фото)
    Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

    Зокрема, підтоплення відбулось у районі вулиць І.Франка, Молодіжна і провулок Береговий. Рятувальники відкачували воду за допомогою спецтехніки ПНС-110.

    Нагадаємо, на Рівненщині від затоплення постраждали й інші населені пункти. Мешканці села Хміль, яке розташоване на території колишнього Рокитнівського району, показали, який вигляд має центральна вулиця їхнього населеного пункту.

    У середу, 24 березня, в Україні буде холодно, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

    До кінця березня в Україні буде холодно, а погодні умови – нестабільними. Про це розповіли синоптикиня Наталія Голеня та метеорологиня Наталка Діденко. За даними синоптиків, найближчими днями слід очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.

    У суботу, 27 березня, дощі пройдуть лише в деяких західних регіонах – Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди вода рятувальники Рівненщина Рівне село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies