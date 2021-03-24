На Рівненщині тала вода затопила село (фото)

Приватні домогосподарства розташовані в низовині поблизу річки Іква

На Рівненщині на території Млинівської селищної ради грунтові та талі води підтопили 32 домогосподарства. Про це повідомила Млинівська селищна рада.

Приватні домогосподарства розташовані в низовині поблизу річки Іква. Через сильне танення снігу вулиці почало підтоплювати, а вода підступати до приватних домоволодінь.

Зокрема, підтоплення відбулось у районі вулиць І.Франка, Молодіжна і провулок Береговий. Рятувальники відкачували воду за допомогою спецтехніки ПНС-110.

Нагадаємо, на Рівненщині від затоплення постраждали й інші населені пункти. Мешканці села Хміль, яке розташоване на території колишнього Рокитнівського району, показали, який вигляд має центральна вулиця їхнього населеного пункту.

У середу, 24 березня, в Україні буде холодно, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

До кінця березня в Україні буде холодно, а погодні умови – нестабільними. Про це розповіли синоптикиня Наталія Голеня та метеорологиня Наталка Діденко. За даними синоптиків, найближчими днями слід очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.

У суботу, 27 березня, дощі пройдуть лише в деяких західних регіонах – Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.