Карпюк повідомив, що Клих – у важкому психологічному стані (фото)



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Звільнений політв'язень Станіслав Клих Фото: Громадське

Наразі Станіслав Клих перебуває у реанімації

Звільнений український політв'язень Станіслав Клих перебуває у важкому психологічному стані. Про це повідомив інший звільнений українець Микола Карпюк журналістам в аеропорту «Бориспіль» 7 вересня, повідомляє видання «Гордон».

«Будьте з ним обережні, він дуже агресивний... Знаєте, те, що я переніс, – це одна справа, а якби ви побачили, що відбувається зі Станіславом. У нього коліна, руки, лікті просто зчесані. Те, що він пережив... Порівнюючи з тим я навіть, можна сказати, не зазнав тортур», – сказав він.

Фото: Громадське

Адвокат Карпюка Олексій Барановський повідомив, що звільнений політв’язень Клих наразі перебуває в реанімації.

Нагадаємо, одного з лідерів УНА-УНСО, заступника глави партії «Правий сектор» Карпюка було затримано в березні 2014 року в Брянській області Росії. За його словами, він їхав у РФ на зустріч з оточенням президента РФ Володимира Путіна нібито для обговорення можливості непроведення в Криму нелегітимного референдуму.

Клиха затримали в серпні 2014 року під час приватної поїздки до РФ. Він розповідав, що після затримання до нього застосовували тортури. За словами політв'язня, йому також внутрішньовенно вводили психотропні препарати.

У травні 2016 року суд у Грозному засудив Карпюка і Клиха, які нібито брали участь у Першій чеченській війні в 1995 році на боці чеченських повстанців, до 22,5 і 20 років позбавлення волі відповідно. Обидва українці всі обвинувачення категорично заперечують. За їхніми словами, вони ніколи не були в Чечні і не брали участі у бойових діях.

МЗС України неодноразово закликало Росію звільнити політв'язнів Карпюка і Клиха. У грудні 2017 року Росія відмовила у переданні їх в Україну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Зеленський зазначив, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним. Він уточнив, що 7 серпня домовився з Путіним про обмін полоненими. «Президент Зеленський і Президент Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей», - заявив він.

Глава держави зауважив, що «певні люди заважали обміну».