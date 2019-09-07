За обмін полоненими з Росією варто подякувати і Зеленському, і Порошенку

Гасло «Україна своїх не кидає!» є для всієї країни об‘єднуючим

Я відчуваю щастя! В списку звільнених ті, за кого Україна роками боролася на всіх майданчиках. Рада, що окрім Сенцова, Сущенка, Кольченка, Карпюка, Панова, чиї імена знає весь світ, в списку звільнених є Олексій Сизанович, скромна літня людина, наш патріот і партизан з Луганська. Я вперше публічно можу сказати, що це Герой, який діяв в тилу ворога. Його катували, вивезли в Ростов, там судили і потім тримали в тюрмах в Сибіру. Ми кілька місяців розшукували його і будь- яку інформацію, РФ приховувала факт вивезення і суду. І саме його кейс був для нас в Мінську важливим для тиску на РФ і ОБСЄ, на Гризлова, і ко, всупереч їх доводам, що, мовляв, українці в російських тюрмах не мають відношення до війни і їх прізвища не можуть обговорюватися в темі звільнення. Всю інформацію щодо заручників і нюансів переговорного процесу наша команда передала навій команді президента Зеленського відразу після інавгурації .

Ну, й ще одне, важливе. В грудні 17 РФ разом з ОРДЛО включила в списки більшість тих росіян, яких сьогодні передали Москві. Нас тоді поставили перед фактом і шантажували, що ніякого обміну не буде, якщо ми їх не віддамо. Тоді президент Порошенко і наша команда чітко заявили РФ і нашим західним партнерам, що ми готові передати цих реальних злочинців з російськими паспортами тільки в обмін на політв‘язнів Кремля.

Ще 2 роки тому ці росіяни в українських тюрмах написали листи на Путіна з проханням забрати їх в РФ. Добре, що нарешті він їх «прочитав». То все таке, головне , що наші дома. Я дякую президенту Зеленському. Президенту Порошенку, який докладав всіх зусиль для звільнення. І, ключове, гасло «Україна своїх не кидає!» є для нас об‘єднуючим. Для країни.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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