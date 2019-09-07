США закликають Росію звільнити решту українців та припинити агресію



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В посольстві підкреслили, що побачили у звільненні українських бранців «ознаки більш активного діалогу між Росією і Україною»

З нагоди звільнення з російського полону 35-ти українських бранців Кремля Посольство США в Україні закликало РФ припинити агресію проти України й повернути додому решту ув’язнених українців.

Відповідне повідомлення дипломатичне представництво США розмістило на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вітаємо звістку про звільнення в’язнів і вітаємо президента Зеленського та його команду з поверненням цих громадян України додому», – наголошується в повідомленні.

При цьому в посольстві підкреслили, що побачили в цьому «ознаки більш активного діалогу між Росією і Україною», назвавши це обнадійливим. Крім того, американська сторона звернула увагу, що президент Володимир Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного вирішення розв’язаного Росією конфлікту на сході України.

«Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України та звільнити багатьох інших українців, які безпідставно залишаються за гратами в Росії», – наголосили в Посольстві США в Україні.

Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.