  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звільнений політв'язень Кольченко хоче продовжити навчання у Таврійському університеті

    • Розсилка
    <span>Олександр Кольченко в &laquo;Борисполі&raquo;</span> - Звільнений політв'язень Кольченко хоче продовжити навчання у Таврійському університеті
    Олександр Кольченко в «Борисполі»
    Фото: Радіо Свобода

    Олександр Кольченко сказав, що має намір стати агентом з організації туризму

    Звільнений політв'язень Олександр Кольченко має намір продовжити навчання в Таврійському університеті на спеціальності «туризм». Про це він сказав журналістам після звільнення.

    «Продовжу навчання за тією ж спеціальністю «туризм», - зазначив Кольченко.

    Олександр сказав, що має намір стати агентом з організації туризму.

    Читайте також

    У відповідь на питання журналістів, чи збирається він повертатися до анексованого Росією Криму, він заявив: «Коли Путіна повалять – обов’язково».

    Фото: president.gov.ua
    Фото: president.gov.ua

    Нагадаємо, російські спецслужби затримали Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим та ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Читайте також
    Росія суд Олександр Кольченко туризм обмін полоненими навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ