Звільнений політв'язень Кольченко хоче продовжити навчання у Таврійському університеті



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Олександр Кольченко в «Борисполі» Фото: Радіо Свобода

Олександр Кольченко сказав, що має намір стати агентом з організації туризму

Звільнений політв'язень Олександр Кольченко має намір продовжити навчання в Таврійському університеті на спеціальності «туризм». Про це він сказав журналістам після звільнення.

«Продовжу навчання за тією ж спеціальністю «туризм», - зазначив Кольченко.

Олександр сказав, що має намір стати агентом з організації туризму.

У відповідь на питання журналістів, чи збирається він повертатися до анексованого Росією Криму, він заявив: «Коли Путіна повалять – обов’язково».

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, російські спецслужби затримали Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим та ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.