Картопляна криза: Україна у серпні імпортувала майже річний обсяг бульби



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У порівнянні із минулим роком ціни на картоплю зросли в 3 рази

«В сезони із незадовільним врожаєм потреба в імпорті складала 15-18 тис. тонн, але навіть в ці роки ми ніколи не імпортували картоплю у серпні»

У серпні 2019 року Україна імпортувала близько 4,3 тис. тонн картоплі загальною вартістю 795 тис. дол. США, що є абсолютним рекордом.

Про це повідомляють в «Інфо-Шувар» із посиланням на дані Держстату.

«Попередні 2 сезони ми мали досить непогані врожаї картоплі і річна потреба в імпорті обмежувалась 3-5 тис. тонн. В сезони із незадовільним врожаєм потреба в імпорті складала 15-18 тис. тонн, але навіть в ці роки ми ніколи не імпортували картоплю у серпні. Серпень і вересень - це період найбільшої пропозиції власної картоплі. В цьому році через погодні негаразди пізні сорти картоплі вийшли на ринок із затримкою на кілька тижнів. Цим скористались імпортери із Білорусії, де ціни в серпні були значно нижчі», - зазначила керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.

За даними Держстату в попередні неврожайні роки потреба в імпорті картоплі виникала в Україні у другій половині весни – на початку літа.

У серпні через майданчик для торгівлі з автомобілів ОРСП «Шувар», було продано 2,7 тис. тонн картоплі. У порівнянні із минулим роком пропозиція збільшилась на 15%, в т.ч. за рахунок імпортної продукції. Найбільшу пропозицію імпортної картоплі фахівці «Шувару» зафіксували у першій половині серпня, потім її все ж таки почала витісняти з ринку вітчизняна картопля. Станом на середину вересня на ринку переважно присутня українська картопля від виробників Західного регіону.

Станом на 17 вересня 2019 року на майданчику ОРСП «Шувар» картопля продається по 8-10 грн/кг (0,28-0,35 EUR/кг), в порівнянні із минулим роком ціни зросли в 3 рази.