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    Катар заявив про вихід із ОПЕК

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    Катар заявив про вихід із ОПЕК

    Катар є 11-м за обсягами виробництва нафти в ОПЕК, добуваючи 610 тис. барелів нафти в день

    Катар з 1 січня 2019 року виходить з ОПЕК. Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики країни Саад Шеріда аль-Каабі.

    Він зазначив, що Катар не буде виконувати домовленості ОПЕК після виходу з організації, пише Bloomberg.

    За словами міністра, рішення є «технічним», і країна має намір зосередитися на виробництві природного газу.

    Катар є 11-м за обсягами виробництва нафти в ОПЕК, добуваючи 610 тис. барелів нафти в день, що складає 2% від всього обсягу добування картелем.

    Міністр додав, що вихід Катару з ОПЕК не матиме впливу на існування організації.

    ОПЕК - міжнародна організація, створена нафтовидобувними країнами з метою контролю над видобутком нафти. В її склад входять 15 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Катар, Лівія, ОАЕ, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея та Еквадор.

    Джерело: Интерфакс

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