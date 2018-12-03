Катар заявив про вихід із ОПЕК



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Катар є 11-м за обсягами виробництва нафти в ОПЕК, добуваючи 610 тис. барелів нафти в день

Катар з 1 січня 2019 року виходить з ОПЕК. Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики країни Саад Шеріда аль-Каабі.

Він зазначив, що Катар не буде виконувати домовленості ОПЕК після виходу з організації, пише Bloomberg.

За словами міністра, рішення є «технічним», і країна має намір зосередитися на виробництві природного газу.

Катар є 11-м за обсягами виробництва нафти в ОПЕК, добуваючи 610 тис. барелів нафти в день, що складає 2% від всього обсягу добування картелем.

Міністр додав, що вихід Катару з ОПЕК не матиме впливу на існування організації.

ОПЕК - міжнародна організація, створена нафтовидобувними країнами з метою контролю над видобутком нафти. В її склад входять 15 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Катар, Лівія, ОАЕ, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея та Еквадор.

Джерело: Интерфакс