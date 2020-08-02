Катастрофа лайнера МАУ. Кулеба розкрив деталі переговорів



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Фото: РБК-Україна

Іранці взимку пропонували вкрай незадовільну суму компенсацій, - Дмитро Кулеба

Раніше іранська сторона пропонувала такі суми компенсацій за збитий літак МАУ, які були не прийнятні для України і відкинуті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Главкому.

«Одразу після трагедії приїхала іранська делегація. Вони озвучили орієнтовно суму компенсації, яку готові заплатити за кожного загиблого. Ця сума була вкрай незадовільною і вона була відкинута українською стороною. Зараз ми вимагатимемо максимальної компенсації», - сказав міністр, але не уточнив, про які суми йдеться, оскільки озвучені цифри «послаблять нашу переговорну позицію».

«Між собою говоритимуть слідчі, технічні експерти, юристи. Це дозволить з’ясувати всі обставини трагічного дня. Від картини, яка буде складена за результатами, залежатимуть і суми компенсацій», - сказав Дмитро Кулеба і пообіцяв, що Україна добиватиметься стягнути максимально великі компенсації.

Після 11-годинних переговорів з іранською делегацією, які відбулися цього тижня у Києві, очільник МЗС України випромінює більший оптимізм. За його словами, переговори пройшли у конструктивному руслі. «Важливо, що Україна виступила рушійною силою цього процесу, і нам вдалося зрушити процес з мертвої точки», - сказав Дмитро Кулеба. Він нагадав, що Україна веде перемовини в тому числі і від імені інших країн, які постраждали.

«Звісно, процес не простий і не швидкий, але ми рухаємося до незмінної мети: встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності, виплата всіх необхідних компенсацій. Додам, що за підсумками перемовин та зустрічі з іранським заступником міністра закордонних справ, у мене є стриманий оптимізм щодо процесу. Сподіваюся, що конструктивний підхід сторін зберігатиметься і надалі», - сказав міністр.

Між тим, в разі, якщо переговори знову загальмуються, Україна, за словами глави МЗС, задіюватиме юридичні механізми стягування компенсацій. «І обійдеться це Ірану набагато дорожче, хоча і займе трохи більше часу. Тому я б на їхньому місці домовлявся зараз з нами. Я запевняю: ми готові з Іраном конструктивно на цю тему поговорити, але позиція у нас буде жорстка. Вони збили наш літак, вони вбили наших громадян і за це вони мають відповісти», - підсумував очільник МЗС України.

Як відомо, на початку січня цього року в Ірані розбився літак МАУ рейсу PS752. Загинули 176 людей, які перебували на борту, серед яких 11 українців.

Наприкінці червня Іран передав бортові самописці з літака до Франції.