Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок



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Зустріч Володимира Зеленського з Мохаммадом Эслами Фото: president.gov.ua

Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернуті в Україну

Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомляється, 20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Республіки Ірану Мохаммадом Еслами.

Зеленський констатував, що в питанні з'ясування обставин трагедії Іран дотримувався більшості домовленостей.

«Все, про що ми говорили з президентом Ірану, в основному були виконані», - заявив він.

Фото: president.gov.ua

Також Зеленський зазначив, що мова йде про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їх повернення.

Крім того, український президент окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

У ході зустрічі Зеленський також обговорив з Еслами питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Наголошується, що в Україну прибуде група представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки «чорних скриньок». Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернуті в Україну.

Фото: president.gov.ua

Також підійматися питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

Нагадаємо, голова Верховного суду Ірану Ебрахим Раїси заявив, що влада країни повинні терміново виконати свої зобов'язання по компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ.

Крім того, українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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