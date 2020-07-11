Узбекистан, Киргизстан та Казахстан повертаються до жорсткого карантину



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З 10 липня фактично усі республіки являють собою червону зону епідеміологічної безпеки – тобто території, на якіх встановлено найжорсткіші обмеження

З понеділка, 13 липня 2020 року, в Узбекистані припиняється авіа- та залізничне сполучення. Про це на повідомив керівник пресслужби міністерства транспорту країни Навруз Аширматов, передає Fergana.

За його словами, в період посилення карантинних умов, який триватиме з 10 липня по 1 серпня, авіаперельоти здійснюватимуться тільки для вивозу співвітчизників з-за кордону відповідно до графіка, затвердженого спеціальною комісією по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Потяги й автобуси використовуватимуть тільки для доставки узбекистанців з прикордонних районів у карантинні зони, а також для переправлення громадян, що підлягають карантинуванню, й громадян до лікарень і житлових будинків для реабілітації.

Ашірматов повідомив, що на потяги, які мали вирушати в період з 10 липня по 1 серпня, було продано 5900 квитків. Через посилення карантинних обмежень та припинення руху вартість квитків буде повністю повернуто пасажирам.

«З 10 липня фактично уся республіка являє собою червону зону епідеміологічної безпеки – тобто територію, на якій встановлено найжорсткіші обмеження, – зазначається у матеріалі. – По всій країні припинено рух громадського транспорту. Їздити на особистому авто можна з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00. При цьому виїжджати дозволено тільки з метою купівлі харчів, ліків, предметів першої необхідності або для відвідування лікаря. Точно таких обмежень повинні дотримуватися мотоциклісти і велосипедисти, їм наказано носити захисні маски. На таксі дозволено перевозити пасажирів за умови, що пасажирське сидіння буде покрито прозорою пластиковою або спеціальною плівкою. Водій і пасажир повинні бути в медичних масках, на задньому сидінні таксі дозволено провозити лише двох пасажирів».

В Узбекистані також заборонено проведення весіль і масових заходів, зачинено ринки, великі крамниці, кафе і ресторани, парки, дитячі сади і санаторії. Підприємства громадського харчування будуть надавати послуги виключно на винос. Людям старше 65 років заборонено з’являтися в громадських місцях, іншим не можна збиратися на вулиці в групи більше трьох осіб. Для інформування хворих на коронавірус та стеження за їх станом запущений call-центр 1105.

Наразі в Узбекистані кількість хворих на Covid-19 перевищує 11 тис. Померло 45 осіб. При цьому понад половину випадків виявили за останні два тижні.

У Киргизстані виявили понад 8800 випадків коронавірусу. Померло близько 115 осіб. Там теж повертаються до карантину.

У сусідньому Казахстані карантин повторно ввели 5 липня. У червні кількість захворювань на коронавірус в цій країні зросла відразу втричі.

Хворих зараз понад 53 тис. Померлих – понад 260. Влада каже, що у великих містах лікарні вже переповнені.

В усій Середній Азії спортивні стадіони, готелі та інші місця знову переобладнують під тимчасові лікарні. Для роботи в них мобілізують студентів медичних вузів і навіть лікарів, яких було позбавлено волі.

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