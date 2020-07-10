Страшніше за Covid-19. Невідома пневмонія у Казахстані азія

Людству загрожує ще один новий коронавірус?

Морги Казахстану переповнені. Сусідній Китай заявляє про нову таємничу хворобу

Казахстану загрожує невідома смертельна пневмонія, ще більш небезпечна за коронавірусну інфекцію. Ця нова хвороба наклалася на «другу хвилю» Covid-19, існування якої визнало Міністерство охорони здоров'я Казахстану, пише Daily Mail.

За даними відомства, лише з 29 червня по 5 липня зафіксовано понад 32 000 випадків пневмонії, а також 451 смерть від запалення легень. Із цих 32 000 шпиталізованих у близько 28 000 тести на наявність коронавірусу показали негативний результат, заявив заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят.

Черга біля моргу в Алмати — родичі прийшли по тіла померлих від пневмонії

Пневмонія не через Covid-19

Посольство Китаю заявило, що в Казахстані в першій половині 2020-го загинули 1772 осіб від пневмонії, з них – 628 в червні, частина загиблих — громадяни Китаю. Один із загиблих — головний санітарний лікар Алматинської області Кайрат Баймухамбетов, 64 роки, який був однією з ключових фігур у боротьбі країни проти пандемії коронавірусу. Китай, який межує з Казахстаном, висловив глибоке занепокоєння з приводу «невідомої пневмонії», а Китайське посольство оголосило Казахстану попередження: «Смертність від цієї хвороби значно вища, ніж від Covid-19. Департаменти охорони здоров’я країни проводить дослідження щодо вірусу пневмонії, але досі ще не встановив, що це за вірус». Китайський таблоїд Global Times заявив, що міністерство закордонних справ Казахстану так і «не відповіло на попередження Посольства Китаю».

Водночас міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой визнав, що в його країні справді зафіксовані численні випадки «вірусної пневмонії неуточненої етіології». Він не виключив, що хворі на таємничу пневмонію можуть бути заражені Covid-19, однак початкові тести не показують наявність вірусу. «В принципі, таке може бути, оскільки коронавірусна інфекція спускається від верхніх до нижніх дихальних шляхів, і тест ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція — найточніший тест, — «Главком») не завжди показує позитивний результат», — сказала головний санітарний лікар Айжан Есмагамбетова. «На сьогодні у нас немає даних, які б підтверджували, що наші тести недійсні або дослідження проводилися з помилками», - додала вона.

У профільному відомстві визнали, що випадки пневмонії «в червні збільшились у 2,2 разу порівняно з аналогічним періодом 2019 року». Заул Кісікова, начальник управління охорони здоров'я в столиці Казахстану місті Нурсултан, заявила: «Щодня госпіталізують близько 300 людей з діагнозом пневмонія». Головний санітарний лікар Айжан Есмагамбетова додала, що рівень смертності від пневмонії в Казахстані в червні 2020-го збільшився вчетверо порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой не виключив, що хворі на таємничу пневмонію можуть бути заражені Covid-19, однак перші тести не показують наявність вірусу

Китайські дослідники вказують, що з середини червня у казахстанських провінціях Атирау, Актобе та місті Шимкент спостерігалися значні сплески випадків пневмонії. У трьох містах було зафіксовано близько 500 випадків захворювання на пневмонію без діагнозу Covid-19.

У регіонах Мангістау та Павлодар також спостерігається зростання смертності від пневмонії. У районах Актобе, Караганді, Джамбилі, Туркестані та місті Шимкент — частішають випадки госпіталізації з пневмонією. Країна терміново закуповує додатково 1600 апаратів штучної вентиляції легень та 800 автомобілів швидкої допомоги.

Президент Казахстану Касим-Джомарт Токаєв у телевізійному зверненні попередив: «Зараз важливо уникнути паніки в суспільстві». Він звинуватив чиновників у тому, що вони недостатньо старанно слідкували за дотриманням обмежень громадянами, відтак не забезпечили ефективності карантинних заходів. Дійшло до того, що президент пообіцяв розігнати уряд, якщо той у найближчі два тижні не забезпечить скорочення захворюваності.

Всього ж станом на 8 липня у Казахстані зареєстрована понад 51 тисяча випадків зараження Covid-19. Міністерство охорони здоров’я країни визнає, що випадків інфікування може бути більше, ніж підносить офіційна статистика.

«Ми, по суті, маємо справу з другою хвилею коронавірусу в поєднанні зі різким зростанням інфекційної пневмонії», — додав він.

У близько 28 000 госпіталізованих тести на наявність коронавірусу показали негативний результат

Ще один новий коронавірус?

Попередження Китаю про пневмонію невідомого походження дивно нагадує січневі події: коли китайські вчені спершу повідомили про «нову хворобу», а потім оголосили світові, що виявили новий штам коронавірусу, відомий зараз як SARS-CoV-2. Наразі незрозуміло, чому китайське посольство охарактеризувало пневмонію як «невідому».

Казахстанські можновладці закликали громадян дотримуватися тих самих запобіжних заходів, що й щодо коронавірусної хвороби: не залишати домівок без нагальної потреби, носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, ретельно та часто мити руки.

Як відомо, 16 березня Казахстан перейшов до суворого карантину, але 11 травня зняв більшість обмежень. 5 липня президент Казахстану Кассім-Джомарт Токаєв знову запровадив низку обмежень — через новий сплеск випадків коронавірусу.

У четвер, 9 травня, чиновники Казахстану зафіксували 1962 нових випадків Covid-19 — це наразі антирекорд.

Наталія Сокирчук, Главком