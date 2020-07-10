Страшніше за Covid-19. Невідома пневмонія у Казахстані

Страшніше за Covid-19. Невідома пневмонія у Казахстаніазія
Морги Казахстану переповнені. Сусідній Китай заявляє про нову таємничу хворобу
Казахстану загрожує невідома смертельна пневмонія, ще більш небезпечна за коронавірусну інфекцію. Ця нова хвороба наклалася на «другу хвилю» Covid-19, існування якої визнало Міністерство охорони здоров'я Казахстану, пише Daily Mail.
За даними відомства, лише з 29 червня по 5 липня зафіксовано понад 32 000 випадків пневмонії, а також 451 смерть від запалення легень. Із цих 32 000 шпиталізованих у близько 28 000 тести на наявність коронавірусу показали негативний результат, заявив заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят.
Пневмонія не через Covid-19
Посольство Китаю заявило, що в Казахстані в першій половині 2020-го загинули 1772 осіб від пневмонії, з них – 628 в червні, частина загиблих — громадяни Китаю. Один із загиблих — головний санітарний лікар Алматинської області Кайрат Баймухамбетов, 64 роки, який був однією з ключових фігур у боротьбі країни проти пандемії коронавірусу. Китай, який межує з Казахстаном, висловив глибоке занепокоєння з приводу «невідомої пневмонії», а Китайське посольство оголосило Казахстану попередження: «Смертність від цієї хвороби значно вища, ніж від Covid-19. Департаменти охорони здоров’я країни проводить дослідження щодо вірусу пневмонії, але досі ще не встановив, що це за вірус». Китайський таблоїд Global Times заявив, що міністерство закордонних справ Казахстану так і «не відповіло на попередження Посольства Китаю».
Водночас міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой визнав, що в його країні справді зафіксовані численні випадки «вірусної пневмонії неуточненої етіології». Він не виключив, що хворі на таємничу пневмонію можуть бути заражені Covid-19, однак початкові тести не показують наявність вірусу. «В принципі, таке може бути, оскільки коронавірусна інфекція спускається від верхніх до нижніх дихальних шляхів, і тест ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція — найточніший тест, — «Главком») не завжди показує позитивний результат», — сказала головний санітарний лікар Айжан Есмагамбетова. «На сьогодні у нас немає даних, які б підтверджували, що наші тести недійсні або дослідження проводилися з помилками», - додала вона.
У профільному відомстві визнали, що випадки пневмонії «в червні збільшились у 2,2 разу порівняно з аналогічним періодом 2019 року». Заул Кісікова, начальник управління охорони здоров'я в столиці Казахстану місті Нурсултан, заявила: «Щодня госпіталізують близько 300 людей з діагнозом пневмонія». Головний санітарний лікар Айжан Есмагамбетова додала, що рівень смертності від пневмонії в Казахстані в червні 2020-го збільшився вчетверо порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Китайські дослідники вказують, що з середини червня у казахстанських провінціях Атирау, Актобе та місті Шимкент спостерігалися значні сплески випадків пневмонії. У трьох містах було зафіксовано близько 500 випадків захворювання на пневмонію без діагнозу Covid-19.
У регіонах Мангістау та Павлодар також спостерігається зростання смертності від пневмонії. У районах Актобе, Караганді, Джамбилі, Туркестані та місті Шимкент — частішають випадки госпіталізації з пневмонією. Країна терміново закуповує додатково 1600 апаратів штучної вентиляції легень та 800 автомобілів швидкої допомоги.
Президент Казахстану Касим-Джомарт Токаєв у телевізійному зверненні попередив: «Зараз важливо уникнути паніки в суспільстві». Він звинуватив чиновників у тому, що вони недостатньо старанно слідкували за дотриманням обмежень громадянами, відтак не забезпечили ефективності карантинних заходів. Дійшло до того, що президент пообіцяв розігнати уряд, якщо той у найближчі два тижні не забезпечить скорочення захворюваності.
Всього ж станом на 8 липня у Казахстані зареєстрована понад 51 тисяча випадків зараження Covid-19. Міністерство охорони здоров’я країни визнає, що випадків інфікування може бути більше, ніж підносить офіційна статистика.
«Ми, по суті, маємо справу з другою хвилею коронавірусу в поєднанні зі різким зростанням інфекційної пневмонії», — додав він.
Ще один новий коронавірус?
Попередження Китаю про пневмонію невідомого походження дивно нагадує січневі події: коли китайські вчені спершу повідомили про «нову хворобу», а потім оголосили світові, що виявили новий штам коронавірусу, відомий зараз як SARS-CoV-2. Наразі незрозуміло, чому китайське посольство охарактеризувало пневмонію як «невідому».
Казахстанські можновладці закликали громадян дотримуватися тих самих запобіжних заходів, що й щодо коронавірусної хвороби: не залишати домівок без нагальної потреби, носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, ретельно та часто мити руки.
Як відомо, 16 березня Казахстан перейшов до суворого карантину, але 11 травня зняв більшість обмежень. 5 липня президент Казахстану Кассім-Джомарт Токаєв знову запровадив низку обмежень — через новий сплеск випадків коронавірусу.
У четвер, 9 травня, чиновники Казахстану зафіксували 1962 нових випадків Covid-19 — це наразі антирекорд.