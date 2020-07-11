Спалах пневмоній невідомого походження. Влада Казахстану підтвердила велику кількість хворих



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Зараз в Казахстані розгортаються резервні ліжка

Президент Казахстану поцікавився спалахом «пневмонії невідомої природи»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поцікавився у міністра охорони здоров’я Олексія Цоя можливим спалахом в країні «пневмонії невідомої природи». Про це пише «Sputnik Казахстан».

«З’явилися якісь чутки про те, що у нас в країні нібито лютує пневмонія невідомої природи, яка, природно, не враховується в нашій статистиці. Що це за пневмонія, насправді це є чи ні? Яка смертність від цієї пневмонії?» – запитав Токаєв на засіданні уряду.

У відповідь міністр охорони здоров’я розповів, що за перше півріччя 2020 року було зареєстровано майже 100 тисяч випадків пневмонії, з них за перший тиждень липня – понад 55 тисяч. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 55,4 відсотка.

Цой додав, що за минулий місяць кількість зафіксованих смертей від пневмонії збільшилася в 2,3 рази і склала 628 випадків. У червні минулого року було зареєстровано 274 смертельних випадків, сказав міністр.

Він заявив, що зараз в Казахстані розгортаються резервні ліжка. У половини з усіх пацієнтів з пневмонією – негативний тест на коронавірус. Токаєв назвав ситуацію, що склалася надзвичайної.

Нагадаємо, в Казахстані введено двотижневий жорсткий карантин. У країні припинили автобусне сполучення між регіонами, робота громадського транспорту в містах обмежена. Заборонені масові заходи, діяльність критих ринків, салонів краси, кінотеатрів, релігійних об’єктів. За останніми даними, в Казахстані заразилися коронавірусом більше 56 тисяч осіб, померло 313 пацієнтів.

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