Влада Казахстану продовжила жорсткий карантин до 2 серпня через смертельну пневмонію



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З 5 липня в Казахстані введено двотижневий жорсткий карантин

В країні заборонені масові заходи, роботу ринків, салонів краси та кінотеатрів

Влада Казахстану продовжила жорсткі карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, до 2 серпня. Про повідомила пресслужба прем'єр-міністра Аскара Маміна в фейсбук.

«Для подальшої стабілізації епідеміологічної обстановки прийнято рішення про продовження обмежувальних заходів в республіці ще на два тижні - з 20 липня до 2 серпня», – йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Казахстану, загальне число виявлених випадків коронавірусу в країні перевищило 61 тисячу, понад 35 тисяч пацієнтів вилікувалися. За перше півріччя 2020 року зареєстровали майже 100 тисяч випадків пневмонії, з них за перший тиждень липня – понад 55 тисяч. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 55,4%

11 липня міністр охорони здоров'я Олексій Цой заявив, що зараз в Казахстані розгортаються резервні ліжка. У половини всіх пацієнтів з пневмонією – негативний тест на коронавірус. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав ситуацію, що склалася, надзвичайної.

З 5 липня в Казахстані введено двотижневий жорсткий карантин. У країні припинили автобусне сполучення між регіонами, робота громадського транспорту в містах обмежена. Заборонені масові заходи, робота критих ринків, салонів краси, кінотеатрів, релігійних установ.

Як повідомлялося, Узбекистан, Киргизстан та Казахстан повертаються до жорсткого карантину.