Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном
У Казахстані підтвердили понад 90 тисяч випадків коронавірусу
Питання про відновлення рейсів авіакомпаній буде розглядатися відповідними органами з урахуванням перебігу пандемії
Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном у зв’язку з пандемією коронавірусу
Про це повідомила пресслужба турецького посольства в Нур-Султані.
У відомстві заявили, що дане рішення охоплює всі авіакомпанії, що здійснюють пасажирські перевезення між Туреччиною та Казахстаном.
У посольстві додали, що питання про відновлення рейсів авіакомпаній буде розглядатися відповідними органами з урахуванням перебігу пандемії і санітарно-епідеміологічної ситуації в країнах у майбутній період.
Станом на п'ятницю, 7 серпня в Казахстані підтвердили понад 90 тисяч випадків коронавірусу.
До слова, авіарейси між Києвом і Таллінном скасовано через спалах коронавірусу в Україні.
Також повідомлялося, що Ізраїль послаблює карантин і відновлює авіасполучення.
Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. У п’ятницю на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.
Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.
Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу
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Всього78261
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Одужали43055
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Хворіють33354
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Померли1852
Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.