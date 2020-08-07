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    У світі

    Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном

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    <p>У Казахстані підтвердили понад 90 тисяч випадків коронавірусу</p> - Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном

    У Казахстані підтвердили понад 90 тисяч випадків коронавірусу

    Питання про відновлення рейсів авіакомпаній буде розглядатися відповідними органами з урахуванням перебігу пандемії

    Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном у зв’язку з пандемією коронавірусу

    Про це повідомила пресслужба турецького посольства в Нур-Султані.

    У відомстві заявили, що дане рішення охоплює всі авіакомпанії, що здійснюють пасажирські перевезення між Туреччиною та Казахстаном.

    У посольстві додали, що питання про відновлення рейсів авіакомпаній буде розглядатися відповідними органами з урахуванням перебігу пандемії і санітарно-епідеміологічної ситуації в країнах у майбутній період.

    Станом на п'ятницю, 7 серпня в Казахстані підтвердили понад 90 тисяч випадків коронавірусу.

    До слова, авіарейси між Києвом і Таллінном скасовано через спалах коронавірусу в Україні.

    Також повідомлялося, що Ізраїль послаблює карантин і відновлює авіасполучення.

    Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. У п’ятницю на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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