«Розкіш, а не засіб пересування». Менше 10% українців скористалися авіаперевезеннями за останні півтора року - опитування



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39,3% респондентів, які мали досвід придбання авіаквитків, віддали б перевагу іноземним авіалініям

Серед тих, хто мав досвід придбання авіаквитків, 57,6% респондентів заявили, що для них низькі ціни є найважливішим фактором вибору авіакомпанії - КМІС

9,6% українців купували авіаквитки за останні півтора року.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з дослідженнями, 7,1% опитаних купували авіаквитки з міжнародним сполученням, 1,6% - зі сполученням в межах України, 0,9% - і з міжнародним сполученням, і зі сполученням в межах України.

Серед тих, хто мав досвід придбання авіаквитків, 57,6% респондентів заявили, що для них низькі ціни є найважливішим фактором вибору авіакомпанії, 25,5% вказують на високий рівень обслуговування як найважливіший фактор, 14,8% - на пунктуальність авіакомпанії.

Водночас, при решті однакових характеристик, 39,3% респондентів, які мали досвід придбання авіаквитків, віддали б перевагу іноземним авіалініям, 26,8% - українським авіалініям. Для 27,1% респондентів байдуже, іноземними чи українськими авіалініями користуватись.

Також респондентам ставилося запитання: «Як ви ставитеся до наступних авіаліній, що діють в Україні?» щодо МАУ, Wizz Air, Ryan Air, SkyUp, Ernest Airlines, Мотор Січ. Серед респондентів, які мали досвід придбання квитків за останні півтора року, відповіді розподілились наступним чином:

Опитування проходило з 8 по 20 вересня 2019 року.

Методом особистого інтерв'ю опитано 1025 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% — для показників близьких до 25%, 2,9% — для показників близьких до 10%, 2,1% — для показників близьких до 5%.

Як повідомлялося, у компанії Boeing зізналися, що їхні літаки мають тріщини у корпусі.