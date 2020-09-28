МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи



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МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях

Польоти до лондонського аеропорту Хітроу стартують з 17 грудня 2020 року

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи - лондонський Хітроу. Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що польоти стартують з 17 грудня 2020 року.

МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях.

Також авіакомпанія продовжить польоти з Києва до лондонського аеропорту Гатвік.

Видання зазначає, що раніше «через обмежені ресурси аеродрому і велику популярность Хітроу» слоти продавалися за мільйони доларів. А зараз через кризу, пов'язану з Covid-19 і падіння попиту, в аеропорту Хітроу з'явилися вільні невикористовувані слоти, які і може зайняти МАУ.

Як повідомлялося, МАУ скасовує рейси до Єревана.

Також МАУ відновлює польоти до Нью-Йорка.