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    МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи

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    МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях - МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи
    МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях

    Польоти до лондонського аеропорту Хітроу стартують з 17 грудня 2020 року

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи - лондонський Хітроу. Про це повідомляє avianews.com.

    Зазначається, що польоти стартують з 17 грудня 2020 року.

    МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях.

    Також авіакомпанія продовжить польоти з Києва до лондонського аеропорту Гатвік.

    Видання зазначає, що раніше «через обмежені ресурси аеродрому і велику популярность Хітроу» слоти продавалися за мільйони доларів. А зараз через кризу, пов'язану з Covid-19 і падіння попиту, в аеропорту Хітроу з'явилися вільні невикористовувані слоти, які і може зайняти МАУ.

    Як повідомлялося, МАУ скасовує рейси до Єревана.

    Також МАУ відновлює польоти до Нью-Йорка.

    літак МАУ авіаперевезення
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