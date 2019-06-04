Кернес подякував Зеленському за підтримку і пообіцяв «повернення Жукова»



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2 червня активісти повалили бюст маршала Жукова у Харкові

Кернес нагадав, що прессекретарка Зеленського заявила про правову колізію щодо бюста маршала Жукова

Бюст маршала Жукова, який 2 червня активісти повалили у Харкові, буде відновлений найближчим часом.

Про це заявив 4 червня Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Також він повідомив, що питання про перейменування проспекту імені генерала Григоренка на проспект імені Маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради, що відповідає українському законодавству, зазначає пресслужба міськради Харкова.

Кернес нагадав, що 3 червня прессекретарка президента України Юлія Мендель озвучила точку зору глави держави щодо подій навколо бюста маршала Жукова і можливого повернення його імені на вулиці Харкова.

«Таким чином, закон не вимагає знесення пам'ятника. Але правова колізія, пов'язана з ним, - так само як з перейменуванням проспекту – присутня», - сказав Кернес.

Як відомо, в Українському інституті національної пам’яті (УІНП) заявили, що згідно Закону України про декомунізацію, пам’ятник Жукову в Харкові повинен бути демонтований, і назвати вулицю його іменем не можна.

«Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації», - заявили у УІНП.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.