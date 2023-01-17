ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю

Підлеглі президента Зеленського заробляють вдвічі більше за нього

«Главком» скерував інформаційний запит щодо зарплат президента та окремих працівників Офісу Зеленського за 2022 рік в Державне управління справами, яке опікується матеріально-технічним, побутовим та іншим забезпеченням діяльності глави держави. На що ДУСя відповіла відмовою: попросила дочекатися закінчення воєнного стану.

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«…Через обставини непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію», – скинула із себе відповідальність за оприлюднення інформації керівниця відділу контролю виконавської дисципліни та доступу до публічної інформації ДУС Світлана Андріанцева.

У підсумку видатки на держнагороди «Главком» знайшов за допомогою держпорталу публічних коштів. І чекати закінчення війни не довелося.

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Почнемо із заробітків самого президента. За даними вебпорталу використання публічних коштів, у 2022 році Володимир Зеленський одержав 270,48 тис. грн заробітної плати. З цієї суми вже сплачено податки. Такими ж заробітки глави держави були й 2021 року. Отже, щомісячно на картку президента «падає» 22,54 тис. грн зарплати.

Набагато вищі доходи отримує керівництво Офісу президента. Очільник Офісу, як він себе називає менеджером президента, Андрій Єрмак торік заробив 457,01 тис. грн. У середньому, це майже 40 тис. грн за місяць. Виплати ДУС ділило на аванс та решту зарплати.

Для порівняння: у 2021 році Єрмак одержав 453,69 тис. грн зарплати. Окремо ДУС відшкодувало йому 14 тис. грн за відрядження за кордон. Більше, ніж у Зеленського, зарплати мають і заступники Єрмака. Зокрема, Ростислав Шурма – 334,51 тис. грн, Кирило Тимошенко – 380,61 тис. грн, Андрій Смирнов – 383,69 тис. грн, Олег Татаров – 403,74 тис. грн.

Нагадаємо, за місяць роботи на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України» колишній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заробив 43,1 тис. грн. Про це «Главкому» повідомив начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Віктор Короленко у відповіді на запит.