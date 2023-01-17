Хто тут господар? Єрмак під час війни заробляє удвічі більше за президента

Державне управління справами приховує дані про зарплати верхівки Офісу президента

Один із побічних наслідків війни – влада стає закритішою від суспільства. Досі в Україні не відновлено загальний доступ до реєстру електронних декларацій держслужбовців і депутатів, майнового реєстру та держкадастру. Кілька місяців не працював судовий реєстр, нині він відритий, але частина судових рішень кудись «випарувалася».

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Наприкінці минулого року зафіксовані перебої у роботі Єдиного вебпорталу використання публічних коштів spending.gov.ua. Фактично це один із острівців відкритих даних, де ще можна простежити витрати бюджетних коштів під час війни.

Ось окремі «яскраві» приклади неоднозначних платежів, про які у 2022 році повідомляв «Главком»: парламентський канал «Рада» перерахував 171 млн грн приватній фірмі, наближеній до одного з керівників Офісу президента; фірма з Дніпра, співвласницею якої була дівчина керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, отримала 60,45 млн грн на ремонт доріг; Держкіно роздало десятки мільйонів гривень на виробництво фільмів, значну частину коштів отримали фірми, наближені до глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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Саме завдяки вебпорталу використання публічних коштів «Главком» дізнався й про зарплати воєнного часу, які отримують президент та працівники його Офісу. Отримати ці дані тепер – справжній квест. І про це варто розповісти детальніше.

Державне управління секретами

Державне управління справами (ДУС) – так іменується спеціальний держорган, який підпорядковується напряму президентові. Він опікується матеріально-технічним, побутовим та іншим забезпеченням діяльності глави держави. А ще здійснює фінансове забезпечення Офісу президента – допоміжного органу, що організовує роботу очільника країни. Себто ДУС щомісячно виплачує заробітні плати та інші доплати співробітникам Офісу президента.

«Главком» скерував інформаційний запит щодо зарплат президента та окремих працівників Офісу Зеленського за 2022 рік. На що Державне управління справами відповіло відмовою: попросило дочекатися закінчення воєнного стану.

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«…через обставини непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію», – скинула із себе відповідальність за оприлюднення інформації керівниця відділу контролю виконавської дисципліни та доступу до публічної інформації ДУС Світлана Андріанцева.

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Це не перший випадок, коли Держуправління справами вигадує відмовки, прикриваючи це обставинами війни. У липні цей розпорядник інформації відмовився відповідати по суті запиту «Главкома», що стосувався бюджетних витрат на виготовлення державних нагород.

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У підсумку видатки на держнагороди «Главком» знайшов за допомогою держпорталу публічних коштів. І чекати закінчення війни не довелося.

Скільки заробляють менеджери Зеленського?

Почнемо із заробітків самого президента. За даними вебпорталу використання публічних коштів, у 2022 році Володимир Зеленський одержав 270,48 тис. грн заробітної плати. З цієї суми вже сплачено податки. Такими ж заробітки глави держави були й 2021 року. Отже, щомісячно на картку президента «падає» 22,54 тис. грн зарплати.

дані вебпорталу використання публічних коштів

Набагато вищі доходи отримує керівництво Офісу президента. Очільник Офісу, як він себе називає менеджером президента, Андрій Єрмак торік заробив 457,01 тис. грн. У середньому, це майже 40 тис. грн за місяць. Виплати ДУС ділило на аванс та решту зарплати.

дані вебпорталу використання публічних коштів

Для порівняння: у 2021 році Єрмак одержав 453,69 тис. грн зарплати. Окремо ДУС відшкодувало йому 14 тис. грн за відрядження за кордон.

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дані вебпорталу використання публічних коштів

Більше, ніж у Зеленського, зарплати мають і заступники Єрмака. Зокрема, Ростислав Шурма – 334,51 тис. грн, Кирило Тимошенко – 380,61 тис. грн, Андрій Смирнов – 383,69 тис. грн, Олег Татаров – 403,74 тис. грн.

Зарплата за 2022 рік (зі сплаченими з неї податками) дані вебпорталу використання публічних коштів

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Цікаві зміни зафіксовані у доходах заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова. Минулого року він отримав 438,28 тис. грн зарплати. Окремо узяв 42,36 тис. грн відпускних. Попри це 2022 рік виявився не таким щедрим, як попередній. Як підтверджують публічні відомості, у 2021 році він одержав 778,05 тис. грн зарплати, 168,15 тис. грн відпускних, 84,5 тис. грн матеріальної допомоги, 18,38 тис. грн допомоги по тимчасовій втраті працездатності і 15,96 тис. грн премії.

Окрему увагу «Главком» звернув на двох співробітників Офісу президента. Мова про прессекретаря президента Сергія Никифорова та помічницю глави держави Марію Левченко.

Речник Никифоров з’явився в Офісі глави держави на початку липня 2021-го. І до кінця того ж року встиг заробити 298,49 тис. грн, що більше, ніж його шеф Володимир Зеленський за весь рік. У 2022 році Никифорову виплатили 585,64 тис. грн зарплати.

Марія Левченко була помічницею президента до 21 грудня 2021 року. Тепер вона обіймає посаду заступника керівника Кабінету президента-керівника Служби забезпечення заходів президента. Варто нагадати, що в Офіс глави держави Левченко прийшла з «Кварталу 95», де також була помічницею Володимира Зеленського. У «Кварталі» вона отримувала зарплату (близько 145 тис. грн за рік).

Прискіплива увага до Марії Левченко та її ролі на Банковій виникла у грудні 2021 року. Тоді її чоловік і на той момент заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал. Саме тому ЗМІ зацікавилися і Левченко, яка, як з’ясувалося, пересувалася у супроводі охорони та на спецавтомобілях Служби безпеки України з номерами прикриття. Після скандалу з чоловіком Марію Левченко офіційно оформили в Офісу президента, де вона за 2022 рік заробила 535,39 тис. грн, що у рази більше, ніж у «Кварталі 95».

Нагадаємо, що у воєнному 2022 році Кабінет міністрів оголосив масштабне звільнення серед державних службовців. До кінця року скорочення мало стосуватися 60 тис. осіб...

Віталій Тараненко, «Главком»