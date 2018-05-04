Кіберкомандування США перетворять на окреме незалежне командування
- Сьогодні, 11:23
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Кіберкомандування у Сполучених Штатах існує із 2009 року
Головна речниця Пентагону Дана Вайт заявила про те, що Кіберкомандування (US Cyber Command) буде переведено в ранг окремого бойового командування.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони США
Внаслідок цих змін новий командувач Пол Накасоне отримає чергове підвищення і стане чотирьох-зірковим генералом. Вайт заявила про те, що США мають бути готовими стримувати ворожі держави від деструктивних дій у кіберсфері, а в випадку необхідності відповідати на ворожі кроки, так само як це роблять американські збройні сили на суші, в повітрі і на морі. Після структурних змін Кіберкомандування стане десятим окремим бойовим командуванням збройних сил США. Саме Кіберкомандування було створене в 2009 року як структурний підрозділ Стратегічного командування.
Пол Накасоне на новій посаді буде відповідальний за підготовку бійців для кіберсфери, просування ідеї щодо необхідності отримання більшої кількості ресурсів, а також планування і проведення операцій. Перетворення Кіберкомандування в окреме бойове командування дозволить в тому числі його керівнику доповідати напряму міністру оборони США. .