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    Кіберкомандування США перетворять на окреме незалежне командування

    Кіберкомандування у Сполучених Штатах існує із 2009 року
    Головна речниця Пентагону Дана Вайт заявила про те, що Кіберкомандування (US Cyber Command) буде переведено в ранг окремого бойового командування. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони США Внаслідок цих змін новий командувач Пол Накасоне отримає чергове підвищення і стане чотирьох-зірковим генералом. Вайт заявила про те,
    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    US Cyber Command
    US Cyber Command

    Кіберкомандування у Сполучених Штатах існує із 2009 року

    Головна речниця Пентагону Дана Вайт заявила про те, що Кіберкомандування (US Cyber Command) буде переведено в ранг окремого бойового командування.

    Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони США

    Внаслідок цих змін новий командувач Пол Накасоне отримає чергове підвищення і стане чотирьох-зірковим генералом. Вайт заявила про те, що США мають бути готовими стримувати ворожі держави від деструктивних дій у кіберсфері, а в випадку необхідності відповідати на ворожі кроки, так само як це роблять американські збройні сили на суші, в повітрі і на морі. Після структурних змін Кіберкомандування стане десятим окремим бойовим командуванням збройних сил США. Саме Кіберкомандування було створене в 2009 року як структурний підрозділ Стратегічного командування.

    Пол Накасоне на новій посаді буде відповідальний за підготовку бійців для кіберсфери, просування ідеї щодо необхідності отримання більшої кількості ресурсів, а також планування і проведення операцій. Перетворення Кіберкомандування в окреме бойове командування дозволить в тому числі його керівнику доповідати напряму міністру оборони США. .

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