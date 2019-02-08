Київ просить ЄСПЛ призначити нову дату слухань у справі «Україна проти Росії»



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Європейський суд з прав людини

Раніше суд переніс розгляд «кримської» скарги України проти Росії на невизначений термін

Секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у відповідь на повідомлення суду про перенесення дати усних слухань у справі «Україна проти Росії (Крим)», раніше запланованих на 27 лютого, направив відповідний запит до ЄСПЛ з проханням призначити в найкоротші терміни нову дату слухання.

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Він зазначив, наразі у відомстві очікують відповідної реакції від ЄСПЛ.

«Щойно Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, ми в найкоротші терміни повідомимо про це ЗМІ і громадськості та запросимо на ці слухання, як попередньо і планували», - заявив уповноважений у справах ЄСПЛ.

Як повідомлялося, на 27 лютого було заплановане засідання ЄСПЛ за міждержавним позовом України проти Росії щодо анексії українського Криму та порушень прав людини на півострові.

Проте, цього тижня ЄСПЛ переніс слухання «кримського» позову України проти Росії.

Нагадаємо, у Європейському суді з прав людини знаходиться п'ять справ «Україна проти Росії».

Джерело: Інтерфакс-Україна