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    «Київенерго та кияни. Чиї борги?» Прес-конференція

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    «Київенерго та кияни. Чиї борги?» Прес-конференція

    Про стан заборгованості за послуги та проблему з постачанням гарячої води

    У п’ятницю, 1 червня, об 11:00, в прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему «Київенерго та кияни. Чиї борги?».

    Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», який проаналізує стан заборгованості за послуги киян та контрагентів, проблему з постачанням гарячої води та інші питання.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

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