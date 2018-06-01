«Київенерго та кияни. Чиї борги?» Прес-конференція
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Розсилка
Про стан заборгованості за послуги та проблему з постачанням гарячої води
У п’ятницю, 1 червня, об 11:00, в прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему «Київенерго та кияни. Чиї борги?».
Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», який проаналізує стан заборгованості за послуги киян та контрагентів, проблему з постачанням гарячої води та інші питання.
Дивіться трансляцію прес-конференції: