Київщину і Миколаївщину вивели з «червоної» зони відразу в «жовту»

На Київщині та Миколаївщині діятимуть обмеження, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки

На Київщині та Миколаївщині діятимуть обмеження, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки

Червоний рівень епідемічної небезпеки в Київській та Миколаївській областях скасовується з 1 травня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей. Позачергове засідання комісії відбулося сьогодні, 30 квітня. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Згідно з рішенням комісії червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Київської та Миколаївської областей скасовується з 00:00 1 травня.

Крім того, комісія вирішала застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Раніше сьогодні заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував вихід Київщини і Миколаївщини з «червоної» зони.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Читайте також: