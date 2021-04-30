Київ виходить із локдауну: як проходитимуть поминальні дні

Київ запроваджує додаткові заходи на поминальні дні

Київ розробив порядок відвідування кладовищ під час поминальних днів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Зокрема, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручили навести лад на комунальних кладовищах. Там прибирають сміття, де необхідно – відновлюють огорожу», – розповів мер.

Графік відвідування кладовищ

Місто розробило графік відвідування кладовищ у поминальні дні. Ознайомитися з ним можна на офіційному порталі Києва. (https://kyivcity.gov.ua).

Рух громадського транспорту до кладовищ

Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху буде оприлюднений.

Патрулювання поліції

Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та «Муніципальної охорони», які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил.

«Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Від того, наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час Великодніх свят. Проведіть їх з найближчими і найріднішими. В колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби. Інакше локдаун був марним. Давайте будемо свідомими і відповідальними! І окремо звертаюся до киян, які виїжджають у ці дні на відпочинок закордон: ситуація в багатьох країнах сьогодні складна. Тому будьте обережними і на відпочинку. Пам’ятайте про головні правила захисту від вірусу!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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