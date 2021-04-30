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    Київські дослідники встановили, які маски захищають найкраще (відео)

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    Тестувалися найпопулярніші у киян маски - Київські дослідники встановили, які маски захищають найкраще (відео)
    Тестувалися найпопулярніші у киян маски
    Фото: коллаж ЛУН Місто Air

    У Києві провели експеримент, який матеріал краще затримує наддрібні часточки

    Перед виходом столиці із локдауну київські дослідники вирішили перевірити ефективність різних захисних масок. Дізнавалися, який матеріал краще затримує наддрібні часточки, що з повітря потрапляють у організм людини – у кров через судини. Експеримент провели у рамках проекту моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air.

    Тестувалися найпопулярніші у киян маски: з рівнем захисту FFP2 українського та британсько-американського виробництва, вітчизняну FFP3, білу та блакитну медичні, бавовняну та поліуретанову маски.

    Для експерименту задіяли герметичний бокс, у який вставили два кулери — один на втягування повітря, другий на видування, щоб утворилася тяга. У середину та ззовні боксу поставили станції вимірювання якості повітря ЛУН Місто Air, що фіксували кількість РМ-часточок у повітрі. На кільце з фіксатором по черзі надівали маски.

    Результати дослідження наступні:

    • FFP2 (Британія, США) та FFP2 (Україна) очищували повітря від часточок (зокрема й розміром до 1 мікрона, розмір вірусів у цьому діапазоні) на 90-99%;
    • FFP3 впоралася із задачею на 53-68% в залежності від розміру часточок;
    • медичні біла та блакитна – ефективні на 32-42%;
    • бавовняна не справилася із задачею;
    • поліуретанова, не просто не очищала, а ще продукувала якісь часточки.

    «За останній рік наше життя кардинально змінилося – ми вимушені носити маски щодня, аби захистити себе та оточуючих. Проте як вибрати реально діячу маску? Пошук відповіді на це питання спонукав нас провести експеримент», – розповів учасник команди ЛУН Місто Air, кандидат фізико-математичних наук, ФРЕКС КНУ Шевченка В’ячеслав Борецький.

    Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ карантин повітря коронавірус
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