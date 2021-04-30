Київські дослідники встановили, які маски захищають найкраще (відео)

У Києві провели експеримент, який матеріал краще затримує наддрібні часточки

Перед виходом столиці із локдауну київські дослідники вирішили перевірити ефективність різних захисних масок. Дізнавалися, який матеріал краще затримує наддрібні часточки, що з повітря потрапляють у організм людини – у кров через судини. Експеримент провели у рамках проекту моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air.

Тестувалися найпопулярніші у киян маски: з рівнем захисту FFP2 українського та британсько-американського виробництва, вітчизняну FFP3, білу та блакитну медичні, бавовняну та поліуретанову маски.

Для експерименту задіяли герметичний бокс, у який вставили два кулери — один на втягування повітря, другий на видування, щоб утворилася тяга. У середину та ззовні боксу поставили станції вимірювання якості повітря ЛУН Місто Air, що фіксували кількість РМ-часточок у повітрі. На кільце з фіксатором по черзі надівали маски.

Результати дослідження наступні:

FFP2 (Британія, США) та FFP2 (Україна) очищували повітря від часточок (зокрема й розміром до 1 мікрона, розмір вірусів у цьому діапазоні) на 90-99%;

FFP3 впоралася із задачею на 53-68% в залежності від розміру часточок;

медичні біла та блакитна – ефективні на 32-42%;

бавовняна не справилася із задачею;

поліуретанова, не просто не очищала, а ще продукувала якісь часточки.

«За останній рік наше життя кардинально змінилося – ми вимушені носити маски щодня, аби захистити себе та оточуючих. Проте як вибрати реально діячу маску? Пошук відповіді на це питання спонукав нас провести експеримент», – розповів учасник команди ЛУН Місто Air, кандидат фізико-математичних наук, ФРЕКС КНУ Шевченка В’ячеслав Борецький.

Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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