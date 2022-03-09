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    Київські школи щоденно готують обіди українським солдатам

    Київські школи щоденно готують обіди українським солдатам
    фото: Управління освіти та інноваційного розвитку.

    З перших днів війни заклади дошкільної освіти району щоденно готують обіди

    Школи Києва щоденно готують обіди для українських військових. Про це повідомляє Управління освіти та інноваційного розвитку.

    «Кожен день протистояння нашого народу – це бездоганна, самовіддана і професійна робота наших воїнів! Збройних сил України, добровольців, резервістів, учасників Територіальної оборони ЗС України. З перших днів війни заклади дошкільної освіти району щоденно готують обіди для наших захисників. У цей важкий, буремний час, кожен громадянин України, робить усе, що може і вміє для Перемоги над ворогом. Все буде Україна!», – говориться у повідомлені.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

    Нагадаємо, кадирівці обстріляли будинок боксера Усика під Києвом.

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    Теги: Київ війна їжа Україна солдат
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    Київські школи щоденно готують обіди українським солдатам