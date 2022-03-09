Україна закликає окупантів пустити ремонтні бригади на ЧАЕС: це справа безпеки всієї Європи

Витік радіації загрожує всьому континенту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію та її бойовиків припинити вогонь на Чорнобильській АЕС та пропустити туди ремонтні бригади. Він попередив, що через 48 годин після відключення генераторів може статися витік радіації.

«Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання», – зазначив Кулеба.

Він пояснив, що Чорнобильська АЕС була підключена до резервних дизельних генераторів. Це допоможе забезпечити живлення станції протягом 48 годин, потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива. В результаті може статися витік радіації, що загрожуватиме всій Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС, бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.