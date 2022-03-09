Від початку окупації в Україні загинула 61 дитина – Денісова

Невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в м. Ворзелі

Від початку окупаційних дій в Україні від рук агресора загинула 61 дитина. Про це повідомила Станом на 13 годину 9 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула та 100 дітей отримали поранення. Про це повідомила уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в м. Ворзелі на Київщині.

«Станом на 13 годину 9 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула та 100 дітей отримали поранення. Невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в м. Ворзелі на Київщині. У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку.

Учора у м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей 2021 року народження. У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку», – зауважила омбудсмен.

«Такі дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права порушують основоположні права дітей – право на життя та охорону. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!», – резюмувала Денісова.

Нагадаємо, у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.