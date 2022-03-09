Гуманітарний коридор 9 березня. Уряд розповів про нові напрямки (відео)
Росія взала на себе публічні зобов'язання
Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години. На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук.
Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
- Енергодар – Запоріжжя,
- Суми – Полтава,
- Ізюм – Лозова,
- Маріуполь – Запоріжжя,
- Волноваха – Покровськ,
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель –Київ.
Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат особового складу.