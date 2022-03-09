Гуманітарний коридор 9 березня. Уряд розповів про нові напрямки (відео)

Росія взала на себе публічні зобов'язання

Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години. На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук.

Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

Енергодар – Запоріжжя,

Суми – Полтава,

Ізюм – Лозова,

Маріуполь – Запоріжжя,

Волноваха – Покровськ,

Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель –Київ.

Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат особового складу.