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    Гуманітарний коридор 9 березня. Уряд розповів про нові напрямки (відео)

    Гуманітарний коридор 9 березня. Уряд розповів про нові напрямки (відео)
    фото з відкритих джерел

    Росія взала на себе публічні зобов'язання

    Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години. На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук.

    Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

    • Енергодар – Запоріжжя,
    • Суми – Полтава,
    • Ізюм – Лозова,
    • Маріуполь – Запоріжжя,
    • Волноваха – Покровськ,
    • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель –Київ.

    Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат особового складу.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Росія Суми Київ війна Ірпінь Буча Ірина Верещук Енергодар
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    Гуманітарний коридор 9 березня. Уряд розповів про нові напрямки (відео)