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    «60 танків потопили, 11 трупів»: окупант розказав матері про втрати

    Окупанти несуть величезні втрати, здаються у полон - «60 танків потопили, 11 трупів»: окупант розказав матері про втрати
    Окупанти несуть величезні втрати, здаються у полон
    Ілюстративне фото

    Мати окупанта щиро обурюється, що аргесорам чинять опір

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері.

    У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометним обстрілом. В результаті загинули 11 російських військових.

    «Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку», сказав окупант.

    Як повідомлялось, офіційний чат-бот допоміг нашим військовим ліквідувати близько 500 одиниць техніки. Цього разу на Харківщині.

    Нагадаємо, на Київщині ЗСУ знищили техніку окупантів з позначкою V. Усе завдяки повідомленням у спеціальному чат-боті для передачі інформації про російські війська.

    Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.

    Теги: СБУ ЗСУ Антон Геращенко війна
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    «60 танків потопили, 11 трупів»: окупант розказав матері про втрати