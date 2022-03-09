«60 танків потопили, 11 трупів»: окупант розказав матері про втрати

Мати окупанта щиро обурюється, що аргесорам чинять опір

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері.

У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометним обстрілом. В результаті загинули 11 російських військових.

«Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку», – сказав окупант.

Як повідомлялось, офіційний чат-бот допоміг нашим військовим ліквідувати близько 500 одиниць техніки. Цього разу на Харківщині.

Нагадаємо, на Київщині ЗСУ знищили техніку окупантів з позначкою V. Усе завдяки повідомленням у спеціальному чат-боті для передачі інформації про російські війська.

Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.