Київський ресторатор загинув у Єгипті за загадкових обставин

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Валерій Петров (ліворуч) та Армандо Шадон

Знайомі загиблого ресторатора зараз збирають гроші, щоб перевезти його тіло до України

11 травня під час відпочинку на відомому єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх за загадкових обставин загинув київський ресторатор Валерій Петров. Що стало причиною смерті, друзі загиблого не знають досі. Про це розповіла подруга Петрова, співачка Алла Медведєва, передає «Обозреватель».

«Двоє наших друзів, ювелір Армандо Шадон та ресторатор Валерій Петров, поїхали відпочивати до Єгипту. 11 травня, як звичайно, вони пішли на пляж. Армандо розповідає, що коли Валера вийшов з моря, у нього на нозі була якась ранка. Вже через хвилину йому стало зле, він впав... Його відвезли до лікарні, намагалися якусь допомогу надати, – але нічого не змогли зробити. Валера помер», - говорить Медведєва.

За її словами, після трьох діб після загибелі Петрова його близькі не знають причини смерті й ледь отримали дозвіл на евакуацію тіла до України.

«Абсолютно здорова людина вмирає в чужій країні. Та вони повинні були максимально оперативно все зробити! Знаєте, я чомусь впевнена, що якби на місці Валери був якийсь європеєць або американець – так би і було. Це нас чомусь вважають скрізь «другим сортом», - обурюється Медведєва.

За її словами, знайомі загиблого зараз збирають гроші, щоб перевезти його тіло до України.