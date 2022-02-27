Київському обласному перинатальному центру терміновго потрібні ліки для вагітних та немовлят

Перинатальний центр дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати

У Київському обласному перинатальному центрі, який нині працює у посиленому режимі, не вистачає ліків, і заклад дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати.

Зокрема, потреби такі:

Цефтріаксон – 30-50 флаконів.

Кейвер – 30 ампул.

Шприци та системи.

В/в катетери зелені та рожеві.

Марля.

Вата.

Рукавички.

Фізрозчин.

Сольові розчини.

Кетгут.

Ніфедипін.

Уропедил.

Проксиум – 50 фл.

Парацетамол ін’єкційний – 50 фл.

Вода негазована для дитячої реанімації.

Погестерон інєкційний.

Утрожестан.

Допегіт.

Суфер та сечові катетери.

Крім того, для дитячої реанімації терміново потрібні:

Зонд годувальний № 6 – 50 шт.

Зонд санаційний № 6 – 100 шт.

Вода для ін’єкційний (ампули) – 10 уп.

Вода для ін’єкцій флакони, 400 мл. – 20 шт.

Паперові рушники – 15 уп.

Бутлі води для пиття – 15 уп.

Дитячий пральний порошок – 4 кг.

Пакети для сміття 35 л. – 5 уп.

Памперси – 10 уп.

Меронем 1 кг – 5 фл.

Банкоміцин – 5 фл.

Сморліпід 20% - 3 од.

Амінокапронова к-та – 5 фл.

Кальцій глюконат – 5 уп.

Глюкоза 10%, 200 – 48 фл.

Подовжувач – 50 шт.

Базофікси № 26 – 30 шт.

Шприци 2.0 – 100 шт.

10.0 – 100 шт.

Рукавички нестерильні 300 пар.

Лейкопластир – 5 шт.

Благодійний фонд «280 днів» наразі збирає гроші на потреби пологових будинків і перинатальних центрів України в медикаментах, засобах гігієни, їжі, а також шукаємо волонтерів: всіх, хто готовий допомогти знаннями, перекладами, листуванням, психологічною підтримкою, доставкою необхідних медикаментів. Усі реквізити для допомоги є тут.