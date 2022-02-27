Київському обласному перинатальному центру терміновго потрібні ліки для вагітних та немовлят
Перинатальний центр дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати
У Київському обласному перинатальному центрі, який нині працює у посиленому режимі, не вистачає ліків, і заклад дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати.
Зокрема, потреби такі:
- Цефтріаксон – 30-50 флаконів.
- Кейвер – 30 ампул.
- Шприци та системи.
- В/в катетери зелені та рожеві.
- Марля.
- Вата.
- Рукавички.
- Фізрозчин.
- Сольові розчини.
- Кетгут.
- Ніфедипін.
- Уропедил.
- Проксиум – 50 фл.
- Парацетамол ін’єкційний – 50 фл.
- Вода негазована для дитячої реанімації.
- Погестерон інєкційний.
- Утрожестан.
- Допегіт.
- Суфер та сечові катетери.
Крім того, для дитячої реанімації терміново потрібні:
- Зонд годувальний № 6 – 50 шт.
- Зонд санаційний № 6 – 100 шт.
- Вода для ін’єкційний (ампули) – 10 уп.
- Вода для ін’єкцій флакони, 400 мл. – 20 шт.
- Паперові рушники – 15 уп.
- Бутлі води для пиття – 15 уп.
- Дитячий пральний порошок – 4 кг.
- Пакети для сміття 35 л. – 5 уп.
- Памперси – 10 уп.
- Меронем 1 кг – 5 фл.
- Банкоміцин – 5 фл.
- Сморліпід 20% - 3 од.
- Амінокапронова к-та – 5 фл.
- Кальцій глюконат – 5 уп.
- Глюкоза 10%, 200 – 48 фл.
- Подовжувач – 50 шт.
- Базофікси № 26 – 30 шт.
- Шприци 2.0 – 100 шт.
- 10.0 – 100 шт.
- Рукавички нестерильні 300 пар.
- Лейкопластир – 5 шт.
Благодійний фонд «280 днів» наразі збирає гроші на потреби пологових будинків і перинатальних центрів України в медикаментах, засобах гігієни, їжі, а також шукаємо волонтерів: всіх, хто готовий допомогти знаннями, перекладами, листуванням, психологічною підтримкою, доставкою необхідних медикаментів. Усі реквізити для допомоги є тут.