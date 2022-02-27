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    Київському обласному перинатальному центру терміновго потрібні ліки для вагітних та немовлят

    Київському обласному перинатальному центру терміновго потрібні ліки для вагітних та немовлят

    Перинатальний центр дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати

    У Київському обласному перинатальному центрі, який нині працює у посиленому режимі, не вистачає ліків, і заклад дуже просить усіх, хто має можливість, надати необхідні медичні препарати.

    Зокрема, потреби такі:

    • Цефтріаксон – 30-50 флаконів.
    • Кейвер – 30 ампул.
    • Шприци та системи.
    • В/в катетери зелені та рожеві.
    • Марля.
    • Вата.
    • Рукавички.
    • Фізрозчин.
    • Сольові розчини.
    • Кетгут.
    • Ніфедипін.
    • Уропедил.
    • Проксиум – 50 фл.
    • Парацетамол ін’єкційний – 50 фл.
    • Вода негазована для дитячої реанімації.
    • Погестерон інєкційний.
    • Утрожестан.
    • Допегіт.
    • Суфер та сечові катетери.

    Крім того, для дитячої реанімації терміново потрібні:

    • Зонд годувальний № 6 – 50 шт.
    • Зонд санаційний № 6 – 100 шт.
    • Вода для ін’єкційний (ампули) – 10 уп.
    • Вода для ін’єкцій флакони, 400 мл. – 20 шт.
    • Паперові рушники – 15 уп.
    • Бутлі води для пиття – 15 уп.
    • Дитячий пральний порошок – 4 кг.
    • Пакети для сміття 35 л. – 5 уп.
    • Памперси – 10 уп.
    • Меронем 1 кг – 5 фл.
    • Банкоміцин – 5 фл.
    • Сморліпід 20% - 3 од.
    • Амінокапронова к-та – 5 фл.
    • Кальцій глюконат – 5 уп.
    • Глюкоза 10%, 200 – 48 фл.
    • Подовжувач – 50 шт.
    • Базофікси № 26 – 30 шт.
    • Шприци 2.0 – 100 шт.
    • 10.0 – 100 шт.
    • Рукавички нестерильні 300 пар.
    • Лейкопластир – 5 шт.

    Благодійний фонд «280 днів» наразі збирає гроші на потреби пологових будинків і перинатальних центрів України в медикаментах, засобах гігієни, їжі, а також шукаємо волонтерів: всіх, хто готовий допомогти знаннями, перекладами, листуванням, психологічною підтримкою, доставкою необхідних медикаментів. Усі реквізити для допомоги є тут.

    Теги: Київ вода медицина гроші благодійність ліки медичні препарати
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    Київському обласному перинатальному центру терміновго потрібні ліки для вагітних та немовлят