Кілька громад Чернігівщини перебувають у повній ізоляції, – голова ОДА

Обласна влада Чернігівщини не має зв'язку і сполучення із кількома громадами області. Окупанти там вигнали жителів із їхніх будинків і мародерять

Більшість неконтрольованих українською владою громад Чернігівщини розташовані біля обласного центру

Обласна влада Чернігівщини намагається передавати гуманітарну допомогу усім громадам регіону, але частина громад не виходить на зв’язок. Про це голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус розповів у інтерв’ю «Укрінформу».

«На жаль, у нас є кілька громад, до яких ми не можемо достукатися, бо там сидить москальська мразота, і ми не маємо з ними ні зв’язку, ні розуміння, що там відбувається», – констатував проблеми губернатор.

За словами Чауса, про ці громади відомо тільки те, що окупанти там зайняли будинки, власники яких живуть у підвалах. Також з’являлася інформація про крадіжку рашистськими вояками картоплі у місцевих жителів.

Голова ОДА додав, що таких громад на території регіону небагато, в основному вони зосереджені навколо обласного центру. Також по кілька подібних населених пунктів окупанти контролюють у Ніжинському та Прилуцькому районах.

За словами Чауса, з усіма іншими населеними пунктами Чернігівської області є і зв’язок, і сполучення, достатнє для перевезення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що на території Чернігівської області російські окупанти несуть серйозні втрати як в живій силі, так і у техніці.

Через проблеми із забезпеченням відповідною технікою, рашисти почали викрадати у чернігівськіх аграріїв трактори. Трактори вони використовують для евакуації підбитих танків та бронемашин.

Також російські війська розповсюджують на території Чернігівщини агітаційні листівки, у яких брешуть про майбутнє комфортне життя регіону за окупантської влади, а також просять допомогти виявити негативно налаштовані до росіян «націоналістичні елементи».