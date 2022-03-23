На Чернігівщині окупанти роздають агітаційні листівки та просять допомоги

Рашисти обіцяють на Чернігівщині свободу слова і комфортне життя, але українці не вірять російським агітлистівкам

У прикордонних селах Чернігівської області рашисти роздають пропагандистські листівки, в яких закликають до «слов’янського братства без нацизму»

Російські окупанти на тимчасово захопленій території Чернігівської області почали дурити людям голови своєю пропагандою у вигляді агітаційних листівок. Зразки листівок опублікувало на Facebook Оперативне командування (ОК) «Північ».

Окупанти, які постійно наголошують на боротьбі в Україні із вигаданими нацистами, педалюють у своїх агітаційних матеріалах тему слов'янського братства без нацизму.

Також рашисти заявляють, що «Росія не воює із мирним населенням». Тож вони нібито обіцяють цивільному населенню:

безпеку сім’ї;

комфортне середовище для життя;

удосконалення міської соціальної інфраструктури;

свободу слову, думки та вибору.

Усе це нібито Росія гарантує для «рідних українців».

Автори агітки згадують спільну історію України та Росії, називаючи її «історією спільних перемог, відкриттів та великих досягнень».

Окупанти також просять українців надавати допомогу військовим збройних сил Росії. Крім того, згідно із текстом агітлистівки, жителі захоплених населених пунктів мають видавати окупантам «негативно налаштовані (до окупаційної влади – ред.) націоналістичні елементи».

Разом з тим, Оперативне командування «Північ» заявляє, що ці агітматеріали не мають великого впливу на жителів Чернігівщини: «Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого».

В коментарях до посту на сторінці ОК «Піаніч» абсолютна більшість українців також налаштована різко негативно щодо подібної агітації, згадуючи, яке «комфортне середовище для життя» рашисти влаштували в Маріуполі, та відзначаючи: «Вони думають що українці такі ж тупі, як і росіяни!»

Нагадаємо, що На Чернігівщині окупанти викрадають сільських голів, вивозять до Росії.

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