Без світла, тепла і води. Мер Чернігова розповів про катастрофу в місті

Через бойові дії та постійні обстріли Чернігів більше 10 днів повністю знеструмлений, у місті немає тепла і води

Міський голова Чернігова Владислав Артошенко порівняв ситуацію в місті з концтабором

Чернігів більше десяти днів повністю відключений від електропостачання. Про це в інтерв’ю виданню «Гордон» розповів міський голова Владислав Атрошенко.

Причиною цього є те, що усі мережі, через які електроенергія надходила до Чернігова, розташовані в зоні бойових дій, і лагодити їх нереально. Оскільки місто повністю знеструмлене, міський голова давав онлайн-інтерв’ю Гордону при світлі ліхтарика.

Через відсутність електроенергії, Чернігів також залишився без води. Крім того, обстрілами були зруйновані теплові мережі, зокрема, окупанти розбомбили дві магістралі. «Їх знищено, там вирвано шматки по кілька метрів 800-го діаметра труби», – пояснив Атрошенко.

Оскільки в Чернігові протягом лютого-березня були морози, мережі опалення у будинках розмерзлися. Тож тепер ремонт тепломереж втрачає сенс, оскільки подати тепло в квартири неможливо – їх тут же затопить. Зараз провести повний ремонт усієї тепломережі міста нереально. Атрошенко вважає, що на це піде мінімум три-чотири роки.

Щодо руйнувань міської інфраструктури після обстрілів російськими військами, то, за словами Артошенка, близько 40% будинків у приватному секторі просто знищені.

Питну воду тим людям, які залишаються в Чернігові, розвозять у цистернах та інших ємностях. Оскільки їх, за словами міського голови, замало – то видають людям по 10 літрів у одні руки.

«Це гуманітарна катастрофа. Це просто концтабір. Чистий концтабір», – так охарактеризував ситуацію в Чернігові Владислав Атрошенко.

Разом з тим, зазначив мер, люди не піддаються на його пропозиції («дещо провокативні», як зазначив у інтерв’ю сам Атрошенко) здатися російським загарбникам і навіть у нинішніх умовах готові стояти до кінця.

Нагадаємо, станом на 22 березня із Чернігова виїхали більш ніж половина населення.

Наступного дня, 23 березня, окупанти розбомбили автомобільний міст, який сполучав Чернігів із Києвом.

Тоді ж у місті внаслідок рашистського обстрілу був пошкоджений аміакопровод.

Центральна влада продовжує вести переговори щодо організації гуманітарного коридору з Чернігова на контрольовану Україною територію.

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