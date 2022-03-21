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    На Чернігівщині окупанти викрадають сільських голів, вивозять до Росії

    На Чернігівщині окупанти викрадають сільських голів, вивозять до Росії
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області, повідомляє голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

    За його даними, 20 березня у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади росіяни затримали старосту (за оновленою інформацією на ранок 21 березня, його відпустили). Також затримали місцеву депутатку, директорку школи.

    Крім цього, окупанти затримали старосту села Грем’яч Новгород-Сіверської громади та, за даними місцевих жителів, вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

    У селі Нова Басань однойменної громади місцеві повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування. Наразі вся ця інформація перевіряється.

    Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині окупанти викрадають сільських голів, вивозять до Росії