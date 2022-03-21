На Чернігівщині окупанти викрадають сільських голів, вивозять до Росії

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області, повідомляє голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

За його даними, 20 березня у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади росіяни затримали старосту (за оновленою інформацією на ранок 21 березня, його відпустили). Також затримали місцеву депутатку, директорку школи.

Крім цього, окупанти затримали старосту села Грем’яч Новгород-Сіверської громади та, за даними місцевих жителів, вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

У селі Нова Басань однойменної громади місцеві повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування. Наразі вся ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.