За рік кількість безробітних у Києві зросла втричі



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У серпні у Києві було зареєстрован 3 тис. безробітних

На початку вересня на обліку в службі зайнятості перебувало понад 25 тис. безробітних

З початку 2020 року столична служба зайнятості зареєструвала 32,6 тисячі безробітних, зокрема, за період карантину з 12 березня до 9 вересня – 28,2 тисячі.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

На початку вересня на обліку в службі перебувало 25,196 тис. безробітних - в 3,1 рази більше, ніж на аналогічну дату торік (8,046 тис.).

Водночас, в останні місяці кількість громадян, які звертаються до центру зайнятості за отриманням статусу безробітного, значно зменшилась. Якщо в пік навантаження, який випав на квітень, було зареєстровано 9,4 тисячі безробітних, то в серпні – лише 3 тис. Натомість, зросли обсяги працевлаштування: від 305 осіб, забезпечених роботою за допомогою служби зайнятості у квітні, до 1432 – у серпні. Загалом, за сприяння служби з початку року працевлаштовано 8,8 тис. громадян, у т. ч. 6,1 тис. – під час карантину.

Із загальної кількості працевлаштованих найбільше отримали роботу в оптовій та роздрібній торгівлі, на підприємствах переробної промисловості, у сфері державного управління й оборони, на транспорті, у професійній, науковій та технічній діяльності. Сьогодні в базі Київського міського центру зайнятості налічується 10318 вакансій.

«Роботу знаходить той, хто її шукає. Служба зайнятості відкрита для взаємодії. Звернувшись до КМЦЗ, і ми обов’язково допоможемо – роботодавець має можливість укомплектувати штат працівниками потрібного профілю і рівня кваліфікації, отримати виплату допомоги з часткового безробіття, а безробітний – сприяння у пошуку роботи, матеріальне забезпечення та можливість визначитись з напрямком своєї професійної діяльності за допомогою профорієнтації», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Нагадаємо, з початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

Майже 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%.

Як повідомлялося, Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття.